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Новости Нижнего Тагила

Погоня на трассе Екатеринбург - Пермь закончилась стрельбой (ФОТО)

18 апреля 2018, 18:05Добавить новость
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В ночь с 17 на 18 апреля на 350-ом километре трассы Пермь – Екатеринбург сотрудники ГИБДД использовали табельное оружие, чтобы остановить нарушающий ПДД автомобиль.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что погоня началась в Екатеринбурге около 2:50. Сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорителя несколько раз потребовали от водителя остановиться.

После того, как погоня вышла за пределы города, один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух. Никакой реакции на выстрел не последовало, поэтому полицейский прострелил колеса машины нарушителей.

Иномарка остановилась в поселке Новоалексеевка. Пятеро пассажиров автомобиля предприняли попытку сбежать, но были задержаны. Четверо из них были ранее судимы за кражи, один также за насилие сексуального характера. Водитель вел машину, не имея прав.

 

Чудом обошлось без пострадавших и погибших, так как иномарка, пытаясь скрыться, реально угрожала другим участникам дорожного движения, -- сообщил Валерий Горелых.

 

 

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Фото: Валерий Горелых
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