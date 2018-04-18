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Новости Нижнего Тагила

Тело убитого гражданина Таджикистана найдено в ТЦ «Ханой» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

18 апреля 2018, 07:05Добавить новость
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После конфликта из-за передела рынка рабочих-иммигрантов в Екатеринбурге на территории торгового центра «Ханой» нашли труп. Полиция отрицает произошедшую массовую драку, подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

Возле торгового центра «Ханой» в Екатеринбурге 7 апреля произошла массовая драка с участием нескольких десятков рабочих-иммигрантов.

В сеть интернет выложили запись конфликта, причиной которого, по мнению автора ролика, мог стать передел рынка между разными таджикскими кланами.


Видео: URA.ru


Чуть позже на территории «Ханоя» обнаружили тело убитого гражданина Таджикистана, сообщает URA.ru. Правоохранительные органы подтвердили, что причиной смерти стало убийство, но иные подробности в интересах следствия не разглашаются. Также полицейские опровергают информацию о массовой драке. По их сведениям, с заявлением о нанесении травм обратился только 1 человек, с которым сейчас работают участковые уполномоченные

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