Подросток в Башкирии напал с ножом на учеников школы и устроил пожар (ВИДЕО)

18 апреля утром в городе Стерлитамаке в Башкирии ученик напал с ножом на учителей и одноклассников в своей школе №1 и поджег учебный кабинет. Четыре человека, включая нападавшего, доставлены в больницу.
По рассказам очевидцев, 17-летний подросток отказывался зайти в класс и, когда учитель привела его в кабинет, начал вести себя агрессивно. Ученик ранил ножом одноклассницу и напал на учительницу. Далее подросток разлил в учебном кабинете горючее вещество и поджег его. Также нападавший нанес себе ранения.
После активации пожарной сигнализации, одна из учениц попыталась спастись, выпрыгнув из окна, но ее остановили.
Ученики покинули здание школы. Пожарные ликвидировали возгорание, сообщает «Ufa1». По итогам происшествия четыре человека госпитализированы - учительница, две ученицы и нападавший.
Напомним, что подобное происшествие произошло 21 марта в Шадринске, где ученица устроила стрельбу из пневматического пистолета в школе.