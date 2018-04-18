Подросток в Башкирии напал с ножом на учеников школы и устроил пожар (ВИДЕО)

18 апреля утром в городе Стерлитамаке в Башкирии ученик напал с ножом на учителей и одноклассников в своей школе №1 и поджег учебный кабинет. Четыре человека, включая нападавшего, доставлены в больницу.

По рассказам очевидцев, 17-летний подросток отказывался зайти в класс и, когда учитель привела его в кабинет, начал вести себя агрессивно. Ученик ранил ножом одноклассницу и напал на учительницу. Далее подросток разлил в учебном кабинете горючее вещество и поджег его. Также нападавший нанес себе ранения.



После активации пожарной сигнализации, одна из учениц попыталась спастись, выпрыгнув из окна, но ее остановили.

Фото: «Ufa1»

Ученики покинули здание школы. Пожарные ликвидировали возгорание, сообщает «Ufa1». По итогам происшествия четыре человека госпитализированы - учительница, две ученицы и нападавший.



Напомним, что подобное происшествие произошло 21 марта в Шадринске, где ученица устроила стрельбу из пневматического пистолета в школе.

Видео: «Ufa1»