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Новости Нижнего Тагила

16-летние школьницы пропали в Свердловской области 11 мая (ФОТО)

18 мая 2018, 10:35Добавить новость
полиция,Свердловская область,Алапаевский район,розыск,дети,школьницы,подростки

В Алапаевском районе Свердловской области с 11 мая разыскиваются 16-летние школьницы Армина Панаева и Екатерина Шестопалова.

В Алапаевском районе 11 мая пропали две школьницы.

Приметы Армины: волосы темные до плеч (на фото светлые), на вид девушке 15-17 лет, рост 160 см. Глаза карие, лицо овальное. Одета была в плащ серого цвета, кофту с изображением девушки, синие джинсы и черные замшевые полуботинки в виде кроссовок. На левой руке отсутствуют верхние фаланги среднего и безымянного пальцев.

Екатерина худощавого телосложения, волосы также темные, до плеч. Одета в салатовую куртку, синие джинсы, черные кроссовки. При себе имела черный рюкзак, пишет «Наша газета».

Сообщить информацию о местонахождении девушек можно по тел. 02.

Напомним, в Екатеринбурге месяц назад пропадал школьник. Оказалось, что мальчик гостил у друзей и гулял по торговым центрам.


полиция,Свердловская область,Алапаевский район,розыск,дети,школьницы,подросткиполиция,Свердловская область,Алапаевский район,розыск,дети,школьницы,подростки

Фото: «Наша газета»

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