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Новости Нижнего Тагила

Мальчик чуть не задушил себя шарфом в детском саду Верхней Салды

18 мая 2018, 16:25Добавить новость
больница,дети,здоровье,медицина,помощь,происшествие,ребенок,травма,Верхняя Салда,детский сад,Свердловская область
В детском саду Верхней Салды мальчик чуть не задушил себя шарфом, раздеваясь после дневной прогулки.

В Верхней Салде мальчик, вернувшись с дневной прогулки в детском саду, попытался раздеться самостоятельно. Снимая шарф, он случайно затянул его на шее и потерял сознание. Работники детского сада незамедлительно оказали ребенку помощь и сообщили о происшедшем его матери.

В управлении образования Верхней Салды сообщили, что претензий к детскому саду у матери ребенка нет. Проводится проверка, которая установит правильность действий работников учреждения. 

Мальчик сам себя едва не задушил шарфом. Лишь правильные действия работников детского сада спасли ему жизнь, -- прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.


Сам мальчик в настоящий момент проходит лечение на дневном стационаре, передает «URA.RU».

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