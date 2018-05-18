Завернул труп в плед и спрятал: житель Сысерти подозревается в убийстве жены (ФОТО)

Житель Сысерти задержан по подозрению в убийстве своей жены. Труп женщины был найден в диване завернутым в полиэтилен.

Родственники девушки обратились в полицию, так как она несколько дней не выходила на связь. 8 мая труп жительницы Сысерти, завернутый в плед и полиэтилен, был обнаружен в диване в принадлежащей ей квартире.



Сотрудники полиции выяснили, что между супругами происходили частые конфликты, а муж убитой спешно уехал в Татарстан к своему отцу. В Татарстане он был задержан и направлен обратно в Сысерть. При нем были серьги и обручальное кольцо жены.



По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, муж убитой много времени проводил за компьютером и стал вести себя агрессивно.



Напомним, 43-летняя екатеринбурженка зарезала 23-летнего мужа спустя месяц после свадьбы.

Фото. В.Н. Горелых