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Новости Нижнего Тагила

Завернул труп в плед и спрятал: житель Сысерти подозревается в убийстве жены (ФОТО)

18 мая 2018, 15:40Добавить новость
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Житель Сысерти задержан по подозрению в убийстве своей жены. Труп женщины был найден в диване завернутым в полиэтилен.

Родственники девушки обратились в полицию, так как она несколько дней не выходила на связь. 8 мая труп жительницы Сысерти, завернутый в плед и полиэтилен, был обнаружен в диване в принадлежащей ей квартире. 


Сотрудники полиции выяснили, что между супругами происходили частые конфликты, а муж убитой спешно уехал в Татарстан к своему отцу. В Татарстане он был задержан и направлен обратно в Сысерть. При нем были серьги и обручальное кольцо жены.

По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, муж убитой много времени проводил за компьютером и стал вести себя агрессивно.

Напомним, 43-летняя екатеринбурженка зарезала 23-летнего мужа спустя месяц после свадьбы. 
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Фото. В.Н. Горелых
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