| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Группа подростков избила 15-летнюю девушку в Чите (ВИДЕО)

18 октября 2017, 14:30Добавить новость
чита,девушка,школьница,подростки,избиение,уголовное дело,конфликт,соцсети,насилие

Только 16-летняя девушка, участвовавшая в групповом избиении 15-летней школьницы, может понести уголовную ответственность.

В Чите группа подростков участвовала в избиении 15-летней школьницы. Тем самым, они якобы «наказывали» девушку за грубое обращение к одной из знакомых. Видео с избиением школьницы появилось в соцсетях.

 

Пока что причастной к преступлению считается 16-летняя девушка. Роли остальных участников конфликта устанавливаются, но многим еще не исполнилось 16 лет.

 

Виновные в избиении подростки могут быть поставлены на профилактический учет комиссии по делам несовершеннолетним. Это может коснутся как самих виновных, так и их семей.

 

Родители провинившихся подростков также могут понести ответственность за ненадлежащие воспитание несовершеннолетних.

 

Девушку, достигшую возраста уголовной ответственности, могут ждать исправительные работы до 1 года, обязательные работы до 480 часов, штраф до 40 тыс. рублей или арест до 4 месяцев, сообщает «Чита.ру».

 

Видео: ИА «Чита.ру»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Семья избитого подростка в Нижнем Тагиле ранее заплатила 5000 рублей за разбитое лицо одноклассницы
10 октября, 18:10
13 13
12-летний ребенок получил двойной перелом челюсти после избиения неизвестными в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 октября, 11:30
15 46
Пьяный рецидивист зарезал четверых мужчин и одного ранил в поселке Шаля (ФОТО)
29 сентября, 13:55
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 109
Подписаться на новости