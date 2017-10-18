Группа подростков избила 15-летнюю девушку в Чите (ВИДЕО)

Только 16-летняя девушка, участвовавшая в групповом избиении 15-летней школьницы, может понести уголовную ответственность.

В Чите группа подростков участвовала в избиении 15-летней школьницы. Тем самым, они якобы «наказывали» девушку за грубое обращение к одной из знакомых. Видео с избиением школьницы появилось в соцсетях.

Пока что причастной к преступлению считается 16-летняя девушка. Роли остальных участников конфликта устанавливаются, но многим еще не исполнилось 16 лет.

Виновные в избиении подростки могут быть поставлены на профилактический учет комиссии по делам несовершеннолетним. Это может коснутся как самих виновных, так и их семей.

Родители провинившихся подростков также могут понести ответственность за ненадлежащие воспитание несовершеннолетних.

Девушку, достигшую возраста уголовной ответственности, могут ждать исправительные работы до 1 года, обязательные работы до 480 часов, штраф до 40 тыс. рублей или арест до 4 месяцев, сообщает «Чита.ру».

Видео: ИА «Чита.ру»