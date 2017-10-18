9-летняя девочка госпитализирована с переломом после ДТП в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9-летняя девочка попала в ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую госпитализировали, а сотрудники ГИБДД изучают записи с камер, чтобы разобраться в произошедшей аварии.
13 октября на улице Черных произошло ДТП с участием иномарки «KIA Soul» и 9-летней девочки. В результате аварии девочка госпитализирована с переломом левой голени, сообщает E1.ru.
В комментариях под видео с происшествием пользователи разделились на 2 лагеря. Одна часть считает, что школьница намеренно прыгнула под колёса, другие пользователи считают, что виноват водитель автомобиля.
Сотрудникам ГИБДД предстоит внимательно изучить видеоматериалы, дать правовую оценку ДТП и определить степень вины каждого участника.
Видео: Сети Тагила