9-летняя девочка госпитализирована с переломом после ДТП в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13 октября на улице Черных произошло ДТП с участием иномарки «KIA Soul» и 9-летней девочки. В результате аварии девочка госпитализирована с переломом левой голени, сообщает E1.ru.



В комментариях под видео с происшествием пользователи разделились на 2 лагеря. Одна часть считает, что школьница намеренно прыгнула под колёса, другие пользователи считают, что виноват водитель автомобиля.



Сотрудникам ГИБДД предстоит внимательно изучить видеоматериалы, дать правовую оценку ДТП и определить степень вины каждого участника.



