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Новости Нижнего Тагила

9-летняя девочка госпитализирована с переломом после ДТП в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

18 октября 2017, 06:05Добавить новость
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9-летняя девочка попала в ДТП на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую госпитализировали, а сотрудники ГИБДД изучают записи с камер, чтобы разобраться  в произошедшей аварии.

13 октября на улице Черных произошло ДТП с участием иномарки «KIA Soul» и 9-летней девочки. В результате аварии девочка госпитализирована с переломом левой голени, сообщает E1.ru.

В комментариях под видео с происшествием пользователи разделились на 2 лагеря. Одна часть считает, что школьница намеренно прыгнула под колёса, другие пользователи считают, что виноват водитель автомобиля.


Сотрудникам ГИБДД предстоит внимательно изучить видеоматериалы, дать правовую оценку ДТП и определить степень вины каждого участника.


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