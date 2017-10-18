23 000 рублей пропали с карты Сбербанка военного пенсионера из Нижнего Тагила

Тагильчанин Д. оформил военную пенсию на карту Сбербанк. Мужчина подключил услугу «Мобильный банк» и с помощью нее ежемесячно получал уведомления от банка о поступлении на его счет пенсии. В сентябре 2015 года мужчина получил очередное оповещение о зачислении денег на его карту «Маэстро социальная». Сумма перечислений составила 23 000 рублей. Однако, когда пенсионеру понадобились деньги, их на карте не оказалось.

Никаких оповещений о списании денег я не получал. Деньги просто исчезли и всё. Карта у меня социальная, я на нее военную пенсию получаю, по идее, банк должен вдвойне её обезопасить, -- рассказал тагильчанин Д.

Пенсионер заблокировал карту и обратился в полицию. От следователя тагильчанин узнал, что его деньги были переведены некому Максимову А. Б. из Нижнего Новгорода.

Я обратился в полицию. Выяснилось, что деньги поступили на карточку какого-то лица в Нижнем Новгороде. Как ни странно, никто не обеспокоился, кто такой гражданин из Новгорода. То есть фамилия есть, а гражданина нет. Полиция не стала ничего выяснять. Получается, вам надо - вы и выясняйте, -- поделился пенсионер.

Журналист TagilCity.ru связался с пресс-службой УВД Нижнего Тагила. Представителю правоохранительных органов был задан вопрос, по какой причине не стали искать ложного получателя пенсии тагильчанина.

Если не было организовано мероприятие по розыску гражданина из Нижнего Новгорода, значит, следователь не нашел признаков состава преступления со стороны нижегородца, -- пояснили в УВД Нижнего Тагила.

В ходе проверки было установлено, что в день списания денежных средств гражданину Д. было отправлено несколько СМС-сообщений на его мобильный номер. Как следует из распечатки звонков у мобильного оператора Мегафон, мужчине были направлены сообщения от Сбербанк с просьбой подтвердить операцию перевода его денег гражданину Максимову.





В распечатке Мегафон в те дни, когда пропали деньги, значились смс-ки от банка. Но я их не получал. Разве стал бы я по доброй воле переводить такую сумму какому-то гражданину из Новгорода? Это немалые деньги. Никаких смс я не видел, -- сообщил пенсионер.

Пенсионер Д. обратился с иском в суд к Уральскому банку ПАО «Сбербанк России». Мужчина требовал защитить его потребительские права и взыскать с ответчика неправомерно списанные денежные средства.

Прошло какое-то время, назначили заседание мирового суда. Заседаний было несколько, кого только туда не приглашали. Но ни представителей Мегафона, которые дублируют свои симки, ни следователя, который отказался искать этого мошенника из Новгорода, не было в суде, -- рассказал Д.

Редакция TagilCity.ru направила запрос в компанию «Мегафон» о «дубликате SIM-карт». В службе безопасности сотового оператора проверили историю сообщений потерпевшего Д., а также проверили SIM-карту на наличие вредоносного ПО (вируса на телефоне).

Сегодня на мобильном телефоне завязано множество финансовых операций, поэтому безопасность является первоочередным пунктом. Каждая SIM-карта привязана к уникальному чипу. Если человек производит замену SIM-карты, предыдущий чип блокируется, и старая SIM-карта перестает функционировать. Таким образом, параллельное существование двух одинаковых SIM-карт, с одним мобильным номером, как и их клонирование, исключено.

Мы проверили номер клиента и подтверждаем, что после подключения номера в 2011 году не производилось замены SIM-карты вплоть до октября 2017 года. В указанное время в детализации есть входящие SMS с номера 900. Мы дополнительно проверили номер абонента на возможное наличие вредоносного ПО (вируса на телефоне) в сентябре 2015 года, и не обнаружили его.



Представитель Сбербанка исковые требования не признал. Адвокат банка Творонович Ю.А. пояснила суду, что при получении банковской карты и подключении услуги «Сбербанк-онлайн» истец Д. был ознакомлен с правилами использования банковских карт. Изучив аргументы сторон, Ленинский районный суд города Нижний Тагил признал Сбербанк невиновным.

Банк провел дополнительную проверку по случаю, который произошел с Д. и выяснил, что операция по переводу была совершена корректно: был введен номер карты, которая принадлежит клиенту, использованы правильный логин и одноразовые пароли для входа в интернет-банк, что в данном случае является аналогом подписи владельца счета. На основании этих фактов клиенту было отказано в возврате денежных средств. В ходе расследования банк оказал следственным органам всестороннюю помощь и предоставил все данные, которые были необходимы для выяснения обстоятельств случившегося.



Учитывая, что клиенту направлялись смс-уведомления о совершаемых операциях, но он утверждает, что не получал их, возможно доступ к телефону клиента получили третьи лица, который воспользовались ситуацией и похитили средства. Чтобы избежать подобного, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности при использовании телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» – в частности, защитить устройство от доступа посторонних людей и установить пароль, -- рассказали TagilCity.ru в пресс-службе пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Тагильчанин раздосадован тем, что его военная пенсия в размере 23 000 рублей направилась неизвестному жителю Нижнего Новгорода, но никто не стал искать этого гражданина.

Почему полиция Нижнего Тагила не стала его искать? Все успокоились на том, что был введен одноразовый пароль, что в распечатке были смс-ки. Но я их не получал. Я бы не стал отдавать свои деньги. Почему никому неинтересно, кто такой Максимов с Нижнего Новгорода? Может, он всех так обманывает, -- подытожил тагильчанин Д.



Сейчас тагильская семья, потерявшая 23 000 рублей, планирует обратиться в полицию Нижнего Новгорода, чтобы самостоятельно разыскать гражданина, который получил деньги по этому переводу.