Плитка упала с потолка в школе под Екатеринбургом: следствие проведет проверку

В школе поселка Горный Щит под Екатеринбургом произошел обвал потолочной плитки.

18 ноября в эфир одного из телевизионных каналов вышел сюжет, в котором говорилось о случае падения потолочной плитки в школе поселка Горный щит. Обвал плитки произошел в столовой учебного учреждения. В этот время в помещении были ученики школы.

В сюжете также рассказывалось о том, что за 50 лет существования школы, в ней ниразу не проводили капитальный ремонт. По информации, полученной из данного сюжета, Следственный комитет Свердловской области сообщил о проведении доследственной проверки.

Органами Следственного комитета будет устанавливаться, принимает ли руководство учебного заведения необходимые для обеспечения безопасности учеников и учителей меры.

В случае обнаружения нарушений или бездействия со стороны руководителей школы будет следствие даст правовую оценку. По итогу проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК России по Свердловской области.