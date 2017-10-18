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Плитка упала с потолка в школе под Екатеринбургом: следствие проведет проверку

18 октября 2017, 12:35Добавить новость
Екатеринбург,Горный Щит,автошкола,потолок,плитка,обвал,падение,проверка

В школе поселка Горный Щит под Екатеринбургом произошел обвал потолочной плитки. 

18 ноября в эфир одного из телевизионных каналов вышел сюжет, в котором говорилось о случае падения потолочной плитки в школе поселка Горный щит. Обвал плитки произошел в столовой учебного учреждения. В этот время в помещении были ученики школы.

 

В сюжете также рассказывалось о том, что за 50 лет существования школы, в ней ниразу не проводили капитальный ремонт. По информации, полученной из данного сюжета, Следственный комитет Свердловской области сообщил о проведении доследственной проверки.

 

Органами Следственного комитета будет устанавливаться, принимает ли руководство учебного заведения необходимые для обеспечения безопасности учеников и учителей меры.

 

В случае обнаружения нарушений или бездействия со стороны руководителей школы будет следствие даст правовую оценку. По итогу проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК России по Свердловской области.

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