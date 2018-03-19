6 700 жителей Новокузнецка остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ ЕВРАЗа

Около 6 700 жителей Новокузнецка утром 16 марта остались без электроэнергии из-за сбоя в работе Западно-Сибирской ТЭЦ – одного из подразделений ЕВРАЗа.

Утром 16 марта часть жителей Кемеровской области и несколько промышленных предприятий остались без энергоснабжения. Причиной этого стал сбой в работе Западно-Сибирской ТЭЦ в Новокузнецке. Это подразделение предприятия ЕВРАЗ, совладельцем которого является Роман Абрамович.





Как пояснили в министерстве энергетики, на ТЭЦ отключились сразу 2 энергетических котла, были обесточены 12 подстанций на 110 кВт. Без электроэнергии остались 6 700 жителей города и несколько горнодобывающих предприятий, также произошел сбой в работе двух поездов.





В этот день температура воздуха составила -5 градусов, устранить аварию удалось в течение часа, пишет VSE42.ru.