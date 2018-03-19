Детдомовец зарезал бомжа в Екатеринбурге за отказ купить сигареты

На прошлой неделе в Екатеринбурге 16-летний детдомовец зарезал бомжа.

Происшествие случилось на Химмаше. 16-летний воспитанник детского дома №7 попросил бомжа купить сигареты. Но мужчина не согласился, и подросток ударил его ножом в область шеи.





Молодой человек приехал в Россию вместе с отцом из Украины после начала там боевых действий. После того, как их признали беженцами, отец бросил ребенка и скрылся.





На данный момент подросток задержан, сообщают «Вечерние Ведомости».



12 марта был задержан 18-летний молодой человек из Екатеринбурга, который ранил ножом охранника «Пятёрочки».