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Новости Нижнего Тагила

Детдомовец зарезал бомжа в Екатеринбурге за отказ купить сигареты

19 марта 2018, 22:45Добавить новость
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На прошлой неделе в Екатеринбурге 16-летний детдомовец зарезал бомжа.

Происшествие случилось на Химмаше. 16-летний воспитанник детского дома №7 попросил бомжа купить сигареты. Но мужчина не согласился, и подросток ударил его ножом в область шеи.

Молодой человек приехал в Россию вместе с отцом из Украины после начала там боевых действий. После того, как их признали беженцами, отец бросил ребенка и скрылся.

На данный момент подросток задержан, сообщают «Вечерние Ведомости».

12 марта был задержан 18-летний молодой человек из Екатеринбурга, который ранил ножом охранника «Пятёрочки».

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