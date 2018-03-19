Два ребенка с ножевыми ранениями были заперты изнутри в квартире Острогожска

Два брата 8 и 16 лет были заперты изнутри в квартире города Острогожска Воронежской области. У каждого имелись на теле ножевые ранения.

16-летний подросток с проникающим ранением шейного отдела и его 8-летний брат с ножевыми ранениями живота и шеи были заперты изнутри в квартире. Окна были закрыты и наружных повреждений не имели.





Обнаруженных детей госпитализировали, сейчас им оказывается медицинская помощь. Сейчас по факту обнаружения раненых детей возбуждено уголовное дело, пишет NG72.ru.



