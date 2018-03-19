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Новости Нижнего Тагила

Массовое ДТП с трамваем и тяжелой техникой произошло на Победы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 марта 2018, 16:25Добавить новость
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Массовое ДТП с участием двух автомобилей, микроавтобуса, трамвая и тяжелой техники произошло на улице Победы в Нижнем Тагиле. 

Авария случилась недалеко от перекрестка улиц Победы и Пархоменко. Автобус «ПАЗ» оказался на трамвайных рельсах. Также на рельсах на пути трамвая оказалась иномарка. В центре ДТП оказались и снегоуборочные машины, которые расчищали проезжую часть после обильного снегопада.

 

Ребята, ищите пути объезда. Пробка, месиво, -- сообщил участник движения по улице Победы.

 

На дороге образовалась пробка, которая растянулась до перекрестка с проспектом Мира. Движение трамваев также было блокировано из-за застрявшего на рельсах автомобиля.

 

Грейдер пытался помочь, поскольку был рядом, чтобы автобус смог выскочить с рельсов, -- заметил очевидец.

 

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К обеду движение по улице Победы было восстановлено.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Расписание движения трамваев

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