Массовое ДТП с трамваем и тяжелой техникой произошло на Победы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Массовое ДТП с участием двух автомобилей, микроавтобуса, трамвая и тяжелой техники произошло на улице Победы в Нижнем Тагиле.

Авария случилась недалеко от перекрестка улиц Победы и Пархоменко. Автобус «ПАЗ» оказался на трамвайных рельсах. Также на рельсах на пути трамвая оказалась иномарка. В центре ДТП оказались и снегоуборочные машины, которые расчищали проезжую часть после обильного снегопада.

Ребята, ищите пути объезда. Пробка, месиво, -- сообщил участник движения по улице Победы.

На дороге образовалась пробка, которая растянулась до перекрестка с проспектом Мира. Движение трамваев также было блокировано из-за застрявшего на рельсах автомобиля.

Грейдер пытался помочь, поскольку был рядом, чтобы автобус смог выскочить с рельсов, -- заметил очевидец.



К обеду движение по улице Победы было восстановлено.