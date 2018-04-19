13 человек задыхались в кабине лифта в ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ТЦ «Мегаполис» 13 человек застряли в кабине лифта.

В столице Урала в ТЦ «Мегаполис» 13 человек, среди которых были беременная женщина и ребенок, застряли в лифте.





Как сообщает URA.RU, кабина подъемника, в которой находились 13 человек, застряла на первом этаже. В замкнутом пространстве тяжело было дышать, и люди начали задыхаться. При этом кнопка вызова диспетчера не работала.





Спасать застрявших приехали сотрудники МЧС. После вызволения, со слов участницы событий, сотрудники ТЦ вели себя в их отношении довольно грубо.