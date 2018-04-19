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Новости Нижнего Тагила

Частный дом в поселке Ряжик сгорел из-за короткого замыкания (ФОТО)

19 апреля 2018, 20:20Добавить новость
Свердловская область,Ряжик,частный дом,пожар,пожарные,короткое замыкание,электрический кабель
16 апреля около 14:00 на улице Новой в поселке Ряжик Свердловской области загорелся частный жилой дом с постройками во дворе. Общая площадь пожара составила 180 кв. м. Причиной возгорания стало короткое замыкание - на вводе в дом загорелся электрический кабель.

По информации ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО, в тушении огня участвовало 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В 14:50 удалось полностью ликвидировать огонь. Проливка и разбор сгоревших  конструкций продолжались до 18:55.

Пострадавших в пожаре нет.


Свердловская область,Ряжик,частный дом,пожар,пожарные,короткое замыкание,электрический кабельСвердловская область,Ряжик,частный дом,пожар,пожарные,короткое замыкание,электрический кабель
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО



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