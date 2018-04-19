Частный дом в поселке Ряжик сгорел из-за короткого замыкания (ФОТО)

16 апреля около 14:00 на улице Новой в поселке Ряжик Свердловской области загорелся частный жилой дом с постройками во дворе. Общая площадь пожара составила 180 кв. м. Причиной возгорания стало короткое замыкание - на вводе в дом загорелся электрический кабель.
По информации ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО, в тушении огня участвовало 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В 14:50 удалось полностью ликвидировать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 18:55.
Пострадавших в пожаре нет.
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО