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Новости Нижнего Тагила

Готовившим взрыв ТЦ и метро в Екатеринбурге террористам вынесен приговор

19 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,Самара,террористы,теракт,ТЦ Карнавал,метро,киргизы,ИГИЛ,суд,приговор,Абдулажанов
В Самаре осуждены 7 уроженцев Киргизии, которые вели подготовку взрыва ТЦ «Карнавал» и метро в Екатеринбурге.

Злоумышленники признаны виновными в хранении взрывчатых веществ, а также приготовлении к теракту. Террористы получили от 12 до 16 лет тюрьмы. Следователи выяснили, что помимо Екатеринбурга они планировали устроить взрывы в Москве и Санкт-Петербурге.

Один из злоумышленников Казим Абдулажанов был владельцем кафе. Его брат Камил сформировал группу сторонников группировки ИГИЛ, являющейся запрещенной в России, и спонсировал одного из террористов, проходившего лечение в Турции после ранения в Сирии. По версии следствия, именно он являлся инициатором терактов, пишет «АиФ».

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