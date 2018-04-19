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Новости Нижнего Тагила

Пенсионный фонд горел в «Пентагоне» в Екатеринбурге (ФОТО)

19 апреля 2018, 10:05Добавить новость
Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,огонь,пенсионный фонд,ЧП

В Екатеринбурге вечером 18 апреля произошел пожар на 6-м этаже здания по адресу Мамина-Сибиряка, 145, более известного среди екатеринбуржцев как «Пентагон».

По адресу Мамина-Сибиряка, 145 в Екатеринбурге горел Пенсионный фонд. На момент ЧП в помещениях никого не было. Пострадавших нет, пишет Е1.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Сначала огонь тушили снаружи при помощи лестницы, а затем огнеборцы проникли внутрь. Тушением возгорания занимались 11 пожарных, приехавших на 3-х единицах техники.

По словам очевидцев, после пожара нанесен большой ущерб помещениям нижних этажей – они залиты водой.

Вода текла через четыре этажа, -- рассказал один из свидетелей происшествия.


О причинах возгорания пока не сообщается. Вероятно, будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину ЧП.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле сгорели два частных дома.

Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,огонь,пенсионный фонд,ЧПЕкатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,огонь,пенсионный фонд,ЧП

Фото: Е1

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