Труп мужчины был найден на автобусной остановке под Нижним Тагилом (ФОТО)

Утром 19 апреля в селе Покровском под Нижним Тагилом на автобусной остановке был обнаружен труп мужчины.

На остановке «Восточная» в селе Покровское был найден труп мужчины. Очевидцы предположили, что тело выкинули из машины и оттащили к остановке. На вид погибшему около 30 лет, у него отсутствует обувь и штаны стянуты до колен.





Также местные жители рассказали, что мужчина не является жителем села. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета, передает агентство новостей «Между строк».





Фото: агентство новостей «Между строк»