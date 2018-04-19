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Новости Нижнего Тагила

Труп мужчины был найден на автобусной остановке под Нижним Тагилом (ФОТО)

19 апреля 2018, 14:35Добавить новость
город,дорога,насилие,Нижний Тагил,полиция,происшествие,смерть,остановка,труп,Покровское

Утром 19 апреля в селе Покровском под Нижним Тагилом на автобусной остановке был обнаружен труп мужчины.

На остановке «Восточная» в селе Покровское был найден труп мужчины. Очевидцы предположили, что тело выкинули из машины и оттащили к остановке. На вид погибшему около 30 лет, у него отсутствует обувь и штаны стянуты до колен.

Также местные жители рассказали, что мужчина не является жителем села. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета, передает агентство новостей «Между строк».

город,дорога,насилие,Нижний Тагил,полиция,происшествие,смерть,остановка,труп,Покровское
Фото: агентство новостей «Между строк»
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