Уроженец Казахстана задержан за изнасилование екатеринбурженки в 2012 году

Преступление было зафиксировано весной 2012 года. В тот день казах в бытовке на стройплощадке изнасиловал женщину 1986 года рождения, пригрозив ей убийством. Когда насильник уснул, женщина сбежала и обратилась к полицейским.



Мужчина скрылся с места происшествия, а затем уехал за пределы страны. Вскоре следователи выяснили, что указанный злоумышленник находится в Казахстане. При содействии коллег из республики в июне 2017 года его задержали. В ходе расследования мужчина сознался в изнасиловании незнакомки.



Злоумышленнику судья назначил 6 лет лишения свободы, которые он проведёт в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.