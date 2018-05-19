+14
Свердловская область
Нижний Тагил
+14
вечер: +21
ночь: +13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.94 + 0.12
EUR 73.18 + 0.16
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Рабочий в Екатеринбурге упал с девятого этажа строящегося дома и остался жив

19 мая 2018, 13:05Добавить новость
Екатеринбург,рабочий,стройка,этаж,падение,Forum Group,скорая,Колмогорова,застройщик
В Екатеринбурге с высоты девятого этажа недостроенного дома по ул. Колмогорова упал рабочий. Мужчина остался жив.

По словам очевидцев, мужчина упал с высоты девятого этажа. На место вызвали скорую помощь. Когда рабочего увозили в больницу, он был жив.

По сообщению компании-застройщика Forum Group, занимающегося стройкой жилого комплекса «Ольховский парк», на котором произошел инцидент, для жизни и здоровья екатеринбуржца нет угрозы.

Полицейские проводят проверку. В 2016 году на стройке дома этого же застройщика упал кран, тогда погиб крановщик, пишет Е1.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Девушка-подросток в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажного дома
29 апреля, 13:45
0 2
Пенсионерка и ее 6-летняя внучка получили травмы из-за торможения автобуса (ФОТО)
13 мая, 12:45
0 3
Рабочий упал с высоты 5,8 метра на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске
8 мая, 13:35
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 62
Сейчас на сайте 3238 гостей и 12 пользователей
Подписаться на новости