20-летняя екатеринбурженка зарезана дворником: она просила о помощи в Instagram

Трагедия случилась в квартире одного из домов на улице Лучистой в Екатеринбурге. О подробностях рассказал знакомый погибшей. По его словам, девушка находилась у себя дома с 40-летним знакомым мужчиной. В какой-то момент между ней и гостем произошел конфликт.





Она решила припугнуть мужчину и схватила кухонный нож. Однако он выхватил его из рук девушки и 3 раза ударил погибшую ножом. Во время конфликта она писала на своей странице в соцсети «Помогите», но спасти ее не успели.





Тело погибшей с ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Чуть позже задержали подозреваемого - ранее судимого мужчину 42 лет. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы для определения полной картины трагедии, пишет Е1.