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Новости Нижнего Тагила

20-летняя екатеринбурженка зарезана дворником: она просила о помощи в Instagram

19 октября 2017, 15:10Добавить новость
Екатеринбург,насилие,проверка,происшествие,смерть,суд,убийство,уголовное дело
В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге дворник зарезал 20-летнюю девушку. Перед смертью она просила о помощи своих подписчиков в Instagram.

Трагедия случилась в квартире одного из домов на улице Лучистой в Екатеринбурге. О подробностях рассказал знакомый погибшей. По его словам, девушка находилась у себя дома с 40-летним знакомым мужчиной. В какой-то момент между ней и гостем произошел конфликт.

Она решила припугнуть мужчину и схватила кухонный нож. Однако он выхватил его из рук девушки и 3 раза ударил погибшую ножом. Во время конфликта она писала на своей странице в соцсети «Помогите», но спасти ее не успели.

Тело погибшей с ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Чуть позже задержали подозреваемого - ранее судимого мужчину 42 лет. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы для определения полной картины трагедии, пишет Е1.

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