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Новости Нижнего Тагила

Пострадавшая в ДТП под Екатеринбургом 9-летняя девочка до сих пор в реанимации

19 октября 2017, 10:30Добавить новость
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Раненная в дорожной аварии в девочка находится в реанимации девятой детской больнице.

Врачи сделали ребенку операцию. 9-летняя девочка получила различные травмы: разрыв селезенки, ушибы и кровотечения. Медики сделали все возможное и в полном объеме. Как пишет «Интересный Екатеринбург», она уже в сознании.

 

Напомним, что авария произошла 16 октября. Иномарка с женщиной и ее дочерью допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с самосвалом. Мать погибла, а девочка получила множественные травмы.

 

 
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