Пострадавшая в ДТП под Екатеринбургом 9-летняя девочка до сих пор в реанимации

Раненная в дорожной аварии в девочка находится в реанимации девятой детской больнице.

Врачи сделали ребенку операцию. 9-летняя девочка получила различные травмы: разрыв селезенки, ушибы и кровотечения. Медики сделали все возможное и в полном объеме. Как пишет «Интересный Екатеринбург», она уже в сознании.

Напомним, что авария произошла 16 октября. Иномарка с женщиной и ее дочерью допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с самосвалом. Мать погибла, а девочка получила множественные травмы.