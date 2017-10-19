Рабочий сорвался с 6-метровой высоты и погиб на заводе в Краснотурьинске

В Краснотурьинске утром 18 октября на местном «Богословском алюминиевом заводе» погиб человек.
59-летний слесарь осуществлял подготовку шаровой мельницы к ремонту. Установка представляет собой цилиндр, где перемалывается боксит. На рабочем был пляс, который удерживал его при помощи страховочного троса.
После выполнения работ мужчина отстегнул пляс, не удержался и упал с 6-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными.
В СК РФ по региону намерены проверить должностные инструкции, которые помогли бы установить ответственных за контроль техники безопасности при выполнении рисковых работ. По итогам проверок будут предприняты меры реагирования, передает пресс-служба ведомства.