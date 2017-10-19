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Новости Нижнего Тагила

Рабочий сорвался с 6-метровой высоты и погиб на заводе в Краснотурьинске

19 октября 2017, 08:00Добавить новость
проверка,Россия,Свердловская область,травма,завод,Краснотурьинск,производство,падение
В Краснотурьинске утром 18 октября на местном «Богословском алюминиевом заводе» погиб человек.

59-летний слесарь осуществлял подготовку шаровой мельницы к ремонту. Установка представляет собой цилиндр, где перемалывается боксит. На рабочем был пляс, который удерживал его при помощи страховочного троса.

После выполнения работ мужчина отстегнул пляс, не удержался и упал с 6-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными.

В СК РФ по региону намерены проверить должностные инструкции, которые помогли бы установить ответственных за контроль техники безопасности при выполнении рисковых работ. По итогам проверок будут предприняты меры реагирования, передает пресс-служба ведомства.

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