Рабочий сорвался с 6-метровой высоты и погиб на заводе в Краснотурьинске

59-летний слесарь осуществлял подготовку шаровой мельницы к ремонту. Установка представляет собой цилиндр, где перемалывается боксит. На рабочем был пляс, который удерживал его при помощи страховочного троса.



После выполнения работ мужчина отстегнул пляс, не удержался и упал с 6-метровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными.



В СК РФ по региону намерены проверить должностные инструкции, которые помогли бы установить ответственных за контроль техники безопасности при выполнении рисковых работ. По итогам проверок будут предприняты меры реагирования, передает пресс-служба ведомства.