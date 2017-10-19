Собака напала на 11-летнюю девочку возле школы: ребенок доставлен в больницу Ревды

11-летнюю школьницу в Ревде укусила собака, девочка получила серьезные травмы. Следственный комитет проводит проверку.

Утром 19 октября 11-летняя девочка направлялась на учебу. Возле школы № 28 в Ревде ее укусила собака, после чего школьницу госпитализировали в больницу.

В следственном комитете по Свердловской области отметили, что инцидент произошел около 7:40 часов утра. Девочка решила погладить собаку, после чего и была укушена.

Сейчас устанавливают все подробности произошедшего. В частности, выясняется, есть ли хозяин у собаки или это бродячее животное. Будет установлена тяжесть вреда нанесенного девочке, после чего следственный комитет примет процессуальное решение.