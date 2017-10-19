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Новости Нижнего Тагила

Собака напала на 11-летнюю девочку возле школы: ребенок доставлен в больницу Ревды

19 октября 2017, 16:30Добавить новость
больница,дети,здоровье,проверка,Свердловская область,травма,следственный комитет,Ревда
11-летнюю школьницу в Ревде укусила собака, девочка получила серьезные травмы. Следственный комитет проводит проверку.

Утром 19 октября 11-летняя девочка направлялась на учебу. Возле школы № 28 в Ревде ее укусила собака, после чего школьницу госпитализировали в больницу.

 

В следственном комитете по Свердловской области отметили, что инцидент произошел около 7:40 часов утра. Девочка решила погладить собаку, после чего и была укушена.

 

Сейчас устанавливают все подробности произошедшего. В частности, выясняется, есть ли хозяин у собаки или это бродячее животное. Будет установлена тяжесть вреда нанесенного девочке, после чего следственный комитет примет процессуальное решение.

 
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