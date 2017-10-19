Тело 53-летнего тагильчанина обнаружено в Черноисточинском пруду

Тело спасатели нашли в прибрежной зоне Черноисточинского пруда неподалеку от базы отдыха «Буревестник».





Найденного мужчину удалось опознать, им оказался 53-летний житель Нижнего Тагила. В следственном комитете отметили, что тело этого мужчины ищут еще с 16 сентября.



Тогда четверо тагильчан перевернулись на лодке в Черноисточинском пруду. Двое мужчин были госпитализированы, а двое из них утонули.





Обнаруженное спасателями тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Поиски второго утонувшего мужчины все еще продолжаются, пишет ИА «Все новости».