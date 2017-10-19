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Новости Нижнего Тагила

Тело 53-летнего тагильчанина обнаружено в Черноисточинском пруду

19 октября 2017, 19:00Добавить новость
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17 октября в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом было найдено тело местного жителя, утонувшего около месяца назад.

Тело спасатели нашли в прибрежной зоне Черноисточинского пруда неподалеку от базы отдыха «Буревестник».

Найденного мужчину удалось опознать, им оказался 53-летний житель Нижнего Тагила. В следственном комитете отметили, что тело этого мужчины ищут еще с 16 сентября.

Тогда четверо тагильчан перевернулись на лодке в Черноисточинском пруду. Двое мужчин были госпитализированы, а двое из них утонули.

Обнаруженное спасателями тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Поиски второго утонувшего мужчины все еще продолжаются, пишет ИА «Все новости».

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