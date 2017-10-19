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Новости Нижнего Тагила

Убили 2 продавщиц, ранили старушку и ограбили магазин: в Серове за 5 часов найдены преступники (ФОТО)

19 октября 2017, 16:00Добавить новость
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18 октября в Серове были убиты две продавщицы в местном магазине, также была тяжело ранена и ограблена пожилая женщина. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

Около 19:00 часов 18 октября в дежурную часть серовской полиции поступила информация о том, что неизвестные напали на 78-летнюю местную жительницу. Они несколько раз ударили ее ножом и украли сумку. Пожилая женщина госпитализирована, сейчас она в тяжелом состоянии.

Чуть позже местный житель обнаружил в магазине по улице Мира тела двух женщин также с колото-резаными ранами. На место трагедии сразу отправился наряд оперативников. Было установлено, что убитыми являются 54-летняя и 44-летняя продавщицы магазина. Также из кассы пропала выручка в размере около 50 000 рублей.

Оперативниками был проведен ряд следственных действий. На причастность к убийству проверялись ранее судимые местные жители, также был проведен опрос свидетелей. Через 5 часов после начала расследования были задержаны подозреваемые: к тому времени они уже потратили часть денег и отмечали это в привокзальной гостинице.

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Оба задержанных 1989 года рождения недавно освободились из ИК-62 в Ивделе. Они отбывали срок за грабежи и разбой. Часть украденных денег удалось изъять, сейчас оперативники проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям по всей Свердловской области, пишет пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

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Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

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