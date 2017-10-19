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Новости Нижнего Тагила

ВАЗ-21083 перевернулся в результате ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

19 октября 2017, 12:05Добавить новость
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Автомобиль ВАЗ-21083 выехал с дороги, врезался в электроопору и перевернулся.

18 октября автомобиль ВАЗ-21083 следовал по Южному подъезду к Нижнему Тагилу. На 11 километре водитель отечественного авто съехал с дороги и допустил наезд в электроопору. От удара машина перевернулась.

 

Водитель и его пассажир, находящие в отечественном авто, получили травмы. Первого с СГМ, ЗЧМТ и компрессионными переломами 2 грудных позвонков отправили в ЦГБ №3. Его пассажир, мужчина 1993 г. р., пострадал чуть меньше – СГМ и ушибленная рана головы. Его отправили в травматическое отделение ЦГБ №1.

 

Автомобиль также очень сильно пострадал.

 

На данный момент предполагается, что водитель допустил превышение скорости, что и привело к ДТП, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД.

 

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Фото: Отделение пропаганды ГИБДД

 

 
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