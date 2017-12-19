Два человека погибли под колёсами поездов на Урале

18 декабря на железных дорогах Свердловской и Челябинской областей погибли 2 человека при схожих обстоятельствах.



Днём на станции Бишкирь под колёсами грузового поезда погибла 47-летняя женщина. Вечером того же дня на станции Первоуральск поезд сбил 60-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.



Как передаёт «Уралинформбюро», в обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но это не помогло избежать наезда состава. Обе аварии будут проверены следственными органами для установления всех обстоятельств.