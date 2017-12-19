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Новости Нижнего Тагила

Два человека погибли под колёсами поездов на Урале

19 декабря 2017, 23:35Добавить новость
авария,происшествие,Свердловская область,смерть,поезд,наезд,Челябинская область
В Свердловской и Челябинской областях в один день под колёсами поездов погибли 2 человека.

18 декабря на железных дорогах Свердловской и Челябинской областей погибли 2 человека при схожих обстоятельствах.

Днём на станции Бишкирь под колёсами грузового поезда погибла 47-летняя женщина. Вечером того же дня на станции Первоуральск поезд сбил 60-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Как передаёт «Уралинформбюро», в обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но это не помогло избежать наезда состава. Обе аварии будут проверены следственными органами для установления всех обстоятельств.

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