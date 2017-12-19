Погибший в ДТП на Береговой-Ударной тагильчанин мог быть не пристегнут (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель автомобиля Nissan, разбившийся поздним вечером 18 декабря в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Ударная, возможно не использовал ремни безопасности.

По данным ГИБДД, 18 декабря 2017 года в 20.25 в Нижнем Тагиле автомобиль Nissan X-Trail под управлением мужчины 1971 года рождения двигался со стороны улицы Челюскинцев.



Не справившись с управлением, у дома №1А по улице Береговая-Ударная водитель въехал в электроопору. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.



Следствие устанавливает причины аварии, но, по предварительным данным, погибший не использовал ремни безопасности.





Фото: Отдел пропаганды ГИБДД





