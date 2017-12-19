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Новости Нижнего Тагила

В Екатеринбурге выпавший с балкона мужчина рухнул на автомобиль и умер (ФОТО)

19 декабря 2017, 11:00Добавить новость
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В свердловской столице с балкона многоэтажного дома выпал мужчина и приземлился на припаркованный во дворе автомобиль.

В Екатеринбурге с балкона жилого многоэтажного дома в переулке Базовом выпал человек. Как сообщает E1.ru, происшествие случилось 18 декабря 2017 года в 22.30 по местному времени. Выпавший приземлился на припаркованный у дома ВАЗ-2114.

Тело мужчины вследствие удара о машину сложилось пополам. Свидетели произошедшего сообщают, что труп весь в крови и распознать возраст мужчины не представляется возможным. У автомобиля поврежден капот, фара и лобовое стекло.

Сотрудники следственных органов начали выяснение обстоятельств случившегося. Личность погибшего устанавливается.

1 декабря 2017 года в Нижнем Тагиле мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Черноисточинском шоссе.

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Фото: E1.ru
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