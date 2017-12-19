Водитель без прав чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

18 декабря на Вагонке в Нижнем Тагиле 31-летний водитель ВАЗ-2110 чуть не задел велосипед, на котором находился двухгодовалый ребенок.

Отец с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Тельмана. В этот момент водитель «десятки» проехал через зебру, не дав пройти пешеходам, и зацепил велосипед.



Малыш и его папа не пострадали.



Лихач был задержан оказавшимися неподалеку водителями. По данным ГИБДД, у нарушителя нет водительских прав. На него был составлен протокол, предусматривающий штраф от 5 до 15 тыс рублей, сообщает портал «Все новости».