Житель села под Нижним Тагилом проник через погреб в магазин и украл продукты (ФОТО)

Житель Пригородного района Свердловской области совершил кражу из соседнего магазина, проникнув туда через погреб из своего дома.

26 ноября 2017 года в продуктовом магазине в селе Бродово была совершена кража. Сотрудники полиции, выехавшие на место преступления, провели осмотр помещения магазина и обнаружили выбитую крышку подполья. По соседству с магазином в этом же доме находится квартира, в которой живут люди.



Участковый пришел к хозяину соседней квартиры и обнаружил там пьяное застолье. Хозяин квартиры признался, что проник в соседний магазин через проход под полом. Мужчина объяснил, что денег у него не было и магазины были уже закрыты, а выпить ему очень хотелось. Вспомнив про общее подполье, подозреваемый полез в соседний магазин, предусмотрительно сняв ботинки, чтобы не наследить. Мужчина взял продукты и спиртное и таким же образом вернулся в свое жилище.



Уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение» направлено в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.





Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»