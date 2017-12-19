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Новости Нижнего Тагила

Житель села под Нижним Тагилом проник через погреб в магазин и украл продукты (ФОТО)

19 декабря 2017, 13:50Добавить новость
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Житель Пригородного района Свердловской области совершил кражу из соседнего магазина, проникнув туда через погреб из своего дома.

26 ноября 2017 года в продуктовом магазине в селе Бродово была совершена кража. Сотрудники полиции, выехавшие на место преступления, провели осмотр помещения магазина и обнаружили выбитую крышку подполья. По соседству с магазином в этом же доме находится квартира, в которой живут люди.

Участковый пришел к хозяину соседней квартиры и обнаружил там пьяное застолье. Хозяин квартиры признался, что проник в соседний магазин через проход под полом. Мужчина объяснил, что денег у него не было и магазины были уже закрыты, а выпить ему очень хотелось.  Вспомнив про общее подполье, подозреваемый полез в соседний магазин, предусмотрительно сняв ботинки, чтобы не наследить. Мужчина взял продукты и спиртное и таким же образом вернулся в свое жилище.

Уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение» направлено в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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