Крыша жилого дома и баня сгорели 19 марта в Нижнем Тагиле

Вечером 19 марта в 21-11 в жилом секторе Нижнего Тагила случился пожар. Загорелась баня и крыша дома по ул. Черняховского, 1.

Огонь распространялся быстро, поскольку стены построек были выполнены из деревянных щитов с засыпкой из опила.





На месте пожара работали 4 единицы спецтехники и 13 человек личного состава. В пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания - 100 кв.м.



По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил при установке и эксплуатации печи, сообщает пресс-служба ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО.



Напомним, что 18 марта пожар повредил крышу двухквартирного дома на улице Кирова в Нижнем Тагиле.