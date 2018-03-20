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Новости Нижнего Тагила

Крыша жилого дома и баня сгорели 19 марта в Нижнем Тагиле

20 марта 2018, 17:05Добавить новость
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Вечером 19 марта в 21-11 в жилом секторе Нижнего Тагила случился пожар. Загорелась баня и крыша дома по ул. Черняховского, 1.

Огонь распространялся быстро, поскольку стены построек были выполнены из деревянных щитов с засыпкой из опила.

На месте пожара работали 4 единицы спецтехники и 13 человек личного состава. В пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания - 100 кв.м.


По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил при установке и эксплуатации печи, сообщает пресс-служба ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО.     

Напомним, что 18 марта пожар повредил крышу двухквартирного дома на улице Кирова в Нижнем Тагиле.

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