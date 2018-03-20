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Новости Нижнего Тагила

Новоуральское ООО «Аврора» не соблюдало саннормы при поставке еды в школы и детсады

20 марта 2018, 15:45Добавить новость
Новоуральск,санитарные нормы,ООО Аврора,еда,поставка,антисанитария,питание школ и детсадов,дети,школы,детские сады
В Новоуральске ООО «Аврора» нарушало нормы санитарного законодательства при поставке еды в школы и детские сады.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что на предприятии одновременно производится еда и идут ремонтные работы. Для работников не сделаны умывальники, нет вентиляции. У средств, использующихся для очистки помещения и оборудования, истек срок годности.

У работников нет спецодежды, некоторые из них не прошли аттестацию, а также не производится дезинфекция транспорта, который перевозит пищу, и не проведены мероприятия по дезинсекции от крыс и тараканов.

На ООО «Аврора» заведено несколько дел об административных нарушениях и подан иск в суд, сообщают «Вечерние Ведомости».

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