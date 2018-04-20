Грузовик перевернулся и улетел в кювет в результате ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Утром 20 апреля на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины.

Грузовик MAN врезался в правый бок автомобиля Honda. От удара фура слетела в кювет и перевернулась на бок.





Согласно предупредительной информации водитель легковушки совершала разворот, нарушающий правила разметки. При этом она не пропустила MAN, что и привело к столкновению.







Фото: E.1

Женщина за рулем Honda не пострадала, благодаря подушкам безопасности, водитель грузовика получил ушибы. Мужчина вез груз минеральной воды из Челябинска в Екатеринбург, передает издание E.1.





Видео: E.1