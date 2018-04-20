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Новости Нижнего Тагила

Грузовик перевернулся и улетел в кювет в результате ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)

20 апреля 2018, 16:05Добавить новость
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Утром 20 апреля на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины.

Грузовик MAN врезался в правый бок автомобиля Honda. От удара фура слетела в кювет и перевернулась на бок.

Согласно предупредительной информации водитель легковушки совершала разворот, нарушающий правила разметки. При этом она не пропустила MAN, что и привело к столкновению.


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Фото: E.1

 

Женщина за рулем Honda не пострадала, благодаря подушкам безопасности, водитель грузовика получил ушибы. Мужчина вез груз минеральной воды из Челябинска в Екатеринбург, передает издание E.1.

Видео: E.1
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