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Новости Нижнего Тагила

Охотник в Богдановиче обвиняется в незаконном отстреле косули

20 апреля 2018, 20:20Добавить новость
богданович,браконьерство,косуля,незаконный отстрел животных,охота,суд
Сотрудники полиции города Богдановича передали в суд дело о незаконной охоте. В отстреле косули подозревается житель Екатеринбурга 1972 года рождения. По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в декабре 2017 года в ночное время егеря стали свидетелями того, как водитель автомобиля Lifan ехал по заповеднику на небольшой скорости. Потом они услышали выстрел. Прибывшие на место сотрудники госинспекции обнаружили стрелка и разделанную тушу косули.

Свою вину задержанный полностью признал и раскаялся в содеянном. За незаконную охоту мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.
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