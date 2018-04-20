Учителя гимназии №26 в Омске не выпустили детей из здания во время пожарной тревоги

Родители учеников омской гимназии №26 пожаловались, что во время пожарной тревоги их детей закрыли в здании школы.

18 апреля в учебном заведении прошла эвакуация. В департаменте образования мэрии Омска пояснили, что пожарная сигнализация сработала из-за того, что в столовой на плите сильно задымилось масло. Из гимназии эвакуировали младшие классы.



Старшеклассники рассказали своим родителям, что запасные выходы находятся там, где проходят занятия у учеников начальной школы, и когда сработала сигнализация младшеклассников повели к центральному выходу, а не к запасному. Помимо этого учителя не давали ученикам покинуть коридоры второго этажа, загоняя детей обратно в классы.



