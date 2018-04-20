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Новости Нижнего Тагила

Учителя гимназии №26 в Омске не выпустили детей из здания во время пожарной тревоги

20 апреля 2018, 14:10Добавить новость
Омск,гимназия №26,школа,дети,эвакуация,пожар,пожарная сигнализация,запасные выходы
Родители учеников омской гимназии №26 пожаловались, что во время пожарной тревоги их детей закрыли в здании школы.

18 апреля в учебном заведении прошла эвакуация. В департаменте образования мэрии Омска пояснили, что пожарная сигнализация сработала из-за того, что в столовой на плите сильно задымилось масло. Из гимназии эвакуировали младшие классы.

Старшеклассники рассказали своим родителям, что запасные выходы находятся там, где проходят занятия у учеников начальной школы, и когда сработала сигнализация младшеклассников повели к центральному выходу, а не к запасному. Помимо этого учителя не давали ученикам покинуть коридоры второго этажа, загоняя детей обратно в классы.

Там были учителя, которые централизовано выводили учеников на улицу. Были и паникеры, которые выбегали сами. Но самое страшное - были учителя, которые не пускали детей на улицу. Дым валит, дети боятся, одни учителя убегают - другие не пускают», -- рассказал отец ученицы восьмого класса ИА «Город55».

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