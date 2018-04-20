Замначальника ОВД Каменска-Уральского подозревается в ДТП на железнодорожном переезде

ринято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности.

т прохождения медицинского освидетельствования замначальника отказался. По факту ДТП руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка. П