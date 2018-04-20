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Новости Нижнего Тагила

Замначальника ОВД Каменска-Уральского подозревается в ДТП на железнодорожном переезде

20 апреля 2018, 21:00Добавить новость
Каменск-Уральский,дтп,замначальника овд,ж/д переезд,подполковник,полиция
18 апреля около 21:15 в Каменске-Уральском мужчина на автомобиле Toyota совершил наезд на шлагбаум и устройство запирания железнодорожного переезда. По предварительным данным, водителем был заместитель начальника полиции ОВД Каменска-Уральского подполковник 1970 года рождения. По информации главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, от прохождения медицинского освидетельствования замначальника отказался. По факту ДТП руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка. Принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности.
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