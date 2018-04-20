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Новости Нижнего Тагила

Находящийся в федеральном розыске «мастер по ремонту» задержан в Нижнем Тагиле

20 апреля 2018, 19:40Добавить новость
Нижний Тагил,мошенничество,ремонт квартир,подозреваемый,полицейские,суд
Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали жителя Екатеринбурга по подозрению в мошенничестве. Мужчина заключал договоры на ремонт квартир, после чего брал предоплату и исчезал.
По информации пресс-службы УМВД Нижнего Тагила, в конце 2017 года в отдел полиции №20 обратились жители микрорайона ГГМ с заявлением, что некий молодой человек заключил с ними договоры на оказание ремонтных услуг, но обязательства свои не выполнил. При этом мужчина взял предоплату за услуги. Общий ущерб, причиненный гражданам в результате мошенничества, составил более 70 тысяч рублей.

Злоумышленник, оговаривая объем выполняемых работ, сразу фиксировал в блокноте, какие строительные материалы необходимы, по какой цене, обещая клиентам приличную скидку. После получения предоплаты мужчина оставлял клиентам товарные чеки с печатью Екатеринбургского общества с ограниченной ответственностью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Екатеринбурга 1987 года рождения. Также полицейские выясняли, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Первоуральске. Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый скрылся от суда.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.


                                                  Видео: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

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