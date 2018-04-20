Находящийся в федеральном розыске «мастер по ремонту» задержан в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали жителя Екатеринбурга по подозрению в мошенничестве. Мужчина заключал договоры на ремонт квартир, после чего брал предоплату и исчезал.
По информации пресс-службы УМВД Нижнего Тагила, в конце 2017 года в отдел полиции №20 обратились жители микрорайона ГГМ с заявлением, что некий молодой человек заключил с ними договоры на оказание ремонтных услуг, но обязательства свои не выполнил. При этом мужчина взял предоплату за услуги. Общий ущерб, причиненный гражданам в результате мошенничества, составил более 70 тысяч рублей.
Злоумышленник, оговаривая объем выполняемых работ, сразу фиксировал в блокноте, какие строительные материалы необходимы, по какой цене, обещая клиентам приличную скидку. После получения предоплаты мужчина оставлял клиентам товарные чеки с печатью Екатеринбургского общества с ограниченной ответственностью.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Екатеринбурга 1987 года рождения. Также полицейские выясняли, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Первоуральске. Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый скрылся от суда.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Видео: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
Злоумышленник, оговаривая объем выполняемых работ, сразу фиксировал в блокноте, какие строительные материалы необходимы, по какой цене, обещая клиентам приличную скидку. После получения предоплаты мужчина оставлял клиентам товарные чеки с печатью Екатеринбургского общества с ограниченной ответственностью.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Екатеринбурга 1987 года рождения. Также полицейские выясняли, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Первоуральске. Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый скрылся от суда.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Видео: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»