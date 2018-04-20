Житель Краснотурьинска сядет на 8 лет за посылку с амфетамином из Германии

29-летний гражданин, трудящийся техником в одном из компьютерных салонов города, хотел получить дополнительный заработок. Он разместил на сайте своё резюме, на которое вскоре откликнулся неизвестный. Тот предложил мужчине за 20 тысяч рублей побыть курьером, сообщив о том, что груз запрещён в России. Подсудимый дал своё согласие. Деятельность обвиняемого контролировали через Telegram.
Вскоре на имя Андрея из Германии пришла посылка, в которой было 85 граммов амфетамина. При получении бандероли подсудимый был задержан.
В следствии отметили, что мужчина хотел заработанные деньги потратить на подарок маме. Ранее житель Краснотурьинска судим не был, он сотрудничал со следствием. С учётом всех обстоятельств свердловчанин получил 8 лет лишения свободы, передает «Вечерний Краснотурьинск».
Житель Краснотурьинска сядет на 8 лет за посылку с амфетамином из Германии20 апреля 2018, 07:30Добавить новость
29-летний гражданин, трудящийся техником в одном из компьютерных салонов города, хотел получить дополнительный заработок. Он разместил на сайте своё резюме, на которое вскоре откликнулся неизвестный. Тот предложил мужчине за 20 тысяч рублей побыть курьером, сообщив о том, что груз запрещён в России. Подсудимый дал своё согласие. Деятельность обвиняемого контролировали через Telegram.
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