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Новости Нижнего Тагила

Житель Краснотурьинска сядет на 8 лет за посылку с амфетамином из Германии

20 апреля 2018, 07:30Добавить новость
город,закон,наркотики,нарушение,Россия,Свердловская область,суд,уголовное дело,Краснотурьинск,контрабанда
29-летний житель Краснотурьинска отправится на 8 лет в тюрьму по обвинению по двум статьям: пособничество в контрабанде и покушение на незаконное приобретение, а также хранение психотропных средств.

29-летний гражданин, трудящийся техником в одном из компьютерных салонов города, хотел получить дополнительный заработок. Он разместил на сайте своё резюме, на которое вскоре откликнулся неизвестный. Тот предложил мужчине за 20 тысяч рублей побыть курьером, сообщив о том, что груз запрещён в России. Подсудимый дал своё согласие. Деятельность обвиняемого контролировали через Telegram.

Вскоре на имя Андрея из Германии пришла посылка, в которой было 85 граммов амфетамина. При получении бандероли подсудимый был задержан.

В следствии отметили, что мужчина хотел заработанные деньги потратить на подарок маме. Ранее житель Краснотурьинска судим не был, он сотрудничал со следствием. С учётом всех обстоятельств свердловчанин получил 8 лет лишения свободы, передает «Вечерний Краснотурьинск».

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