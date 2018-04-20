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Новости Нижнего Тагила

Напал и забрал деньги: жительница Петрокаменского обвиняется в заведомо ложном доносе

20 апреля 2018, 14:40Добавить новость
Петрокаменское,ложный донос,полицейские,обман,месть,Нижний Тагил
56-летняя жительница села Петрокаменское обвиняется в заведомо ложном доносе на своего знакомого.

Женщина попросила прохожую вызвать полицию к ней домой. Прибывшим на место полицейским женщина сообщила, что на нее напал ее знакомый и отобрал 4 тысячи рублей. После написания заявления правоохранители задержали знакомого женщины.

Однако при сборе показаний было установлено, что 56-летняя женщина обманула полицейских. Выяснилось, что накануне она выпивала вместе со своим приятелем. Мужчина захотел спать, но хозяйка квартиры вела себя шумно, и он силой выставил ее за дверь. Тогда она и вызвала полицию.

Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы за заведомо ложный донос, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Суд признал вину тагильчанки, которая ложно донесла на своего сожителя из-за того, что он не разрешил ей оставить дома бродячую собаку.

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