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Новости Нижнего Тагила

Гражданин Таджикистана задержан в Екатеринбурге спустя два года пребывания в розыске

20 мая 2018, 12:10Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,полиция,розыск,суд,сизо,ГУФСИН,Таджикистан,исправительная колония
Гражданин Таджикистана, 2 года находившийся в розыске, сам явился в УФМС, чтобы продлить разрешение на пребывание в стране.

Гражданин Таджикистана по приговору суда был осужден на 3,5 года лишения свободы за грабеж. Преступник попытался избежать наказания, скрывшись от сотрудников областного ГУФСИН.

2 марта 2016 года апелляционным приговором Свердловского областного суда гражданин Республики Таджикистан был приговорен к 3,5 года колонии за грабёж. Однако гражданин в суд на оглашение приговора не явился, в связи с чем был объявлен в розыск. Материалы для исполнения были направлены в отдел розыска ГУФСИН, -- рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.


Спустя какое-то время, объявленный в розыск правонарушитель, сам явился в управление по вопросам миграции в Екатеринбурге. Он хотел продлить разрешение на пребывание в стране, сообщает «Екатеринбург-ТВ».

Таким образом, беглец оказался задержан и помещен в СИЗО, откуда впоследствии будет этапирован в исправительную колонию.

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