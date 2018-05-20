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Новости Нижнего Тагила

Спешивший на вызов пожарный обвиняется в ДТП в Свердловской области (ВИДЕО)

20 мая 2018, 13:45Добавить новость
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В отношении водителя пожарного автомобиля, ехавшего на срочный вызов с включенной сиреной и проблесковым маячком, возбуждено уголовное дело за ДТП в селе Байкалово Свердловской области.

6 февраля 2017 года в селе Байкалово Свердловской области произошло ДТП с участием пожарной машины и легковым автомобилем «Хендай». Пожарная машина двигалась на красный свет с включенной звуковой сиреной и горящими проблесковыми маячками, ее экипаж направлялся по срочному вызову. Иномарка выехала на зеленый, тем самым подрезав транспорт МЧС.

Оба водителя получили административные штрафы. В суде Виктор Сединкин, управлявший иномаркой, заявил, что, несмотря на спецсигналы, не заметил пожарный автомобиль.

Позднее в отношении водителя пожарного автомобиля Николая Гладкова по факту того же происшествия было возбуждено уголовное дело. В отделе полиции, где было возбуждено уголовное дело, работает сын водителя иномарки, сообщает «URA.RU».


Видео: «URA.RU»
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