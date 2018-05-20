+21
Свердловская область
Нижний Тагил
+21
вечер: +21
ночь: +13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.94 + 0.12
EUR 73.18 + 0.16
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Труп неизвестного мужчины обнаружен в центре Нижнего Тагила

20 мая 2018, 14:45Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,происшествие,смерть,скорая помощь,труп
20 мая в Нижнем Тагиле возле ТЦ «Александровский пассаж» обнаружен труп неизвестного мужчины без признаков насильственной смерти. 20 мая в Нижнем Тагиле возле ТЦ «Александровский пассаж» около 12.00 был обнаружен труп неизвестного мужчины около 40-45 лет. 

 Может, инфаркт или инсульт , потемнений и пятен я не увидел, -- сообщил очевидец


На место выезжал экипаж скорой помощи. Полицейских прохожий, сообщивший о новости, не видел. Информация поступила из паблика «Подслушано Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Улетел в кювет: человек погиб в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
30 апреля, 11:50
1 20
Труп мужчины был найден на автобусной остановке под Нижним Тагилом (ФОТО)
19 апреля, 14:35
0 2
Мужчина задушил 18-летнюю девушку в подъезде дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
27 апреля, 14:35
1 8

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 241
Сейчас на сайте 2655 гостей и 6 пользователей
Подписаться на новости