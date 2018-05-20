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Новости Нижнего Тагила

Житель Североуральска утонул на озере Могильном в Курганской области

20 мая 2018, 09:05Добавить новость
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Идея порыбачить на озере с мрачным, по мнению туристов, названием в Курганской области закончилась трагедией для рыбака из Североуральска.

16 мая на озере Могильном в Далматовском районе Курганской области перевернулась лодка с рыбаком.

Мужчина, житель Североуральска, приехал на озеро для отдыха и ловли рыбы. В день гибели он вышел на озеро, чтобы проверить рыболовные сети, но после того, как судно перевернулось, выплыть не смог.


На данный момент следственное управление СКР по Курганской области проводит проверку случившегося, сообщает «Уралинформбюро».

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