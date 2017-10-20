Новости Нижнего Тагила

47-летняя жительница Кировграда осуждена на 7 лет за убийство сына своего сожителя

20 октября 2017, 15:00Добавить новость
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В Кировграде завершен суд по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняли в убийстве 30-летнего молодого человека.

Напомним, 4 марта 2017 года в ходе конфликта пьяная местная жительница 47 лет зарезала сына своего сожителя.

Следствие выяснило, что после совершения преступления женщина сама вызвала потерпевшему скорую помощь и позвонила в полицию.

Однако спасти пострадавшего медики не смогли - он скончался от травм на месте. Преступницу взяли под стражу, пишет следственный комитет по Свердловской области.

По результатам судебного заседания обвиняемую признали виновной. Предоставленные следственным отделом доказательства судья признал достаточными и приговорил преступницу к 7 годам и 5 месяцам исправительной колонии.

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