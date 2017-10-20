«Дети боятся ходить в школу»: в полицию Нижнего Тагила поступило три заявления об избиении учеников МБОУ СОШ №44

Школьный конфликт, закончившийся госпитализацией для одного из учеников МБОУ СОШ №44, произошёл утром 16 октября.

Утром 16 октября у Семёна (имя изменено - прим. ред.) произошел конфликт из-за девочки Ольги (имя изменено - прим. ред.). Его на разговор вызвал другой мальчик из параллели, тоже девятиклассник. Он пришёл на встречу, а что происходило дальше Семён - не помнит. Он получил удар сокрушительной силы, от которого потерял сознание. Когда он лежал, его ударили ещё несколько раз. Позднее приехала скорая и забрала его в травмпункт, откуда он получил направление на госпитализацию. Сейчас он лежит в больнице с сотрясением мозга, -- рассказал родитель одного из учеников 9 класса школы №44 в разговоре с журналистами TagilCity.ru.



По словам родителей, этот инцидент с нанесением побоев далеко не первый в школе. Но к нему было привлечено внимание из-за далеко зашедших последствий - госпитализации ученика.

Эта ситуация в школе длится не первый год. Она известна и руководству, и отделу ПДН. Ученица девятого класса Ольга с группой единомышленников избивает других детей. После произошедшего мы обратились с заявлением в полицию. Никто из родителей детей, участвовавших в избиении, не связывался с нами, чтобы урегулировать ситуацию. Только директор школы пыталась всё замять, чтобы мы решили всё как-то по-тихому, между собой. Другим детям в школе советовали говорить, что Семён сам по себе просто упал или у него случился приступ. Под давлением об этом написала даже вахтёр, -- рассказал родитель одного из учеников школы.



Компания девушки-забияки, в свою очередь, старалась заставить свидетелей молчать об увиденном или поддерживать версию о падении в результате приступа.

Ольга и её друзья разговаривали с другими детьми и в живую, и в соц. сетях, угрозами заставляя их молчать или говорить, что Семён упал сам. Они запугали многих. Сейчас дети боятся ходить в школу, -- рассказал родитель одного из учеников.



В правдивости этих слов журналисты TagilCity.ru убедились лично, пытаясь поговорить о произошедшем со школьниками. Большинство просто отказывались что-либо говорить, а кто-то отвечал откровенной агрессией.



Тем не менее, редакции портала TagilCity.ru стало известно, что нашлись дети, которые не стали молчать или покрывать задир, а рассказывали правоохранителям и педагогам, как всё происходило на самом деле. За это они были избиты.

Знаю, что после избиения Семёна пострадали ещё несколько ребят. Родители двух девочек написали заявления в полицию. Одну из них 19 октября закрыли в кабинете. Парень держал её, а Ольга избивала «за длинный язык», -- рассказал родитель одного из учеников журналистам TagilCity.ru.



Произошедшее в образовательном учреждении вышло далеко за пределы школьных коридоров. О ситуации в известность были поставлены представители исполнительной власти Нижнего Тагила: городская Администрация и МВД.

В настоящее время в отдел по делам несовершеннолетних поступило три заявления от законных представителей учеников школы №44. По всем заявлениям сейчас проводится проверка. Первой о произошедшем в школе 16 октября инциденте сообщила администрация школы. Пока проходит проверка, школа активно сотрудничает с правоохранительными органами, ничего не умалчивая. Устанавливаются обстоятельства произошедших событий, свидетели, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение по заявлению каждого гражданина, обратившегося в полицию. После принятия процессуального решения виновные лица понесут наказание. С ними будет проведена профилактическая работа, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе по делам несовершеннолетних ММУ МВД «Нижнетагильское».

Пока власти проводят свою проверку, школа проводит свою. Ситуация находится под контролем начальника Управления образования Игоря Юрлова.

Инцидент произошёл 16 октября, к сожалению, такие случаи бывают. Это подростковый возраст. Есть разные версии произошедшего, которые сейчас проверяет полиция. Скорее всего, это даже не ученик нашей школы, который нанёс этот удар. Ребёнок, который находится в больнице с диагнозом «сотрясение мозга», это наш ученик. Пока полиция проводит расследование, мы, согласно приказу, проводим своё внутренне расследование. О его результатах Управление образования Администрации Нижнего Тагила будет проинформировано в установленном порядке, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор школы №44 Елена Юрьевна Куляшова.



После происшествия в школе ужесточён пропускной режим. 19 октября в ней было проведено внеочередное общешкольное родительское собрание, на котором родители обсудили произошедшее со специалистами.