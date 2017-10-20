Двое мужчин погибли под колёсами поезда в Свердловской области

18 октября в Свердловской области сразу двое мужчин погибли под колёсами поезда. Первый случай произошёл утром в 73 километрах от станции Арамиль. 56-летний мужчина попытался перейти пути в неположенном месте, когда на него наехал поезд.



Второй случай произошёл вечером в 1661 километре от станции Ревда. Поезд, идущий по маршруту «Нижневартовск-Волгоград», наехал на мужчину, который передвигался по железнодорожному пути и на сигналы машиниста не реагировал.



Как сообщает «Уралинформбюро», по фактам обеих смертей проводится доследственная проверка. Также следователи устанавливают личность второго погибшего мужчины.