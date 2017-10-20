| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин погибли под колёсами поезда в Свердловской области

20 октября 2017, 06:05Добавить новость
происшествие,Свердловская область,смерть,поезд,железная дорога,нарушение правил,арамиль,Ревда
Сразу два происшествия на железных дорогах Урала в течение одного дня привели к гибели людей. Двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте и погибли под колёсами поезда.

18 октября в Свердловской области сразу двое мужчин погибли под колёсами поезда. Первый случай произошёл утром в 73 километрах от станции Арамиль. 56-летний мужчина попытался перейти пути в неположенном месте, когда на него наехал поезд.

Второй случай произошёл вечером в 1661 километре от станции Ревда. Поезд, идущий по маршруту «Нижневартовск-Волгоград», наехал на мужчину, который передвигался по железнодорожному пути и на сигналы машиниста не реагировал.

Как сообщает «Уралинформбюро», по фактам обеих смертей проводится доследственная проверка. Также следователи устанавливают личность второго погибшего мужчины.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Каннибал появился в Свердловской области: найден обглоданный труп женщины (ФОТО)
6 сентября, 19:40
2 10
3
19-летний житель Среднего Урала через наушники не услышал сигнала и погиб под колесами надвигающегося на него поезда
14 августа, 17:05
0 3
35-летний водитель УАЗа погиб на месте ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)
2 августа, 13:25
0 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 57
Подписаться на новости