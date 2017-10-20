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Новости Нижнего Тагила

Попавший под иномарку мужчина был разорван на части под Екатеринбургом (ВИДЕО)

20 октября 2017, 08:00Добавить новость
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На 184 километре трассы, ведущей от столицы Урала до Челябинска, в ночь на 19 октября погиб пешеход.

Отмечается, что его тело было настолько обезображено, что едва распознали половую принадлежность погибшего.

Это мужчина. Он был сбит иномаркой Toyota Camry. Водитель пояснил, что пешеход неожиданно вышел на проезжую часть, попал под машину, а после по телу проехали другие автомобили.

Погибший в ДТП перед столкновением шёл попутно сбившей его иномарке. На улице было темно, а на одежде жертвы отсутствовали световозвращающие элементы, передает E1.ru.

 

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Фото, видео: СОВА, E1.ru
 
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